الناقد كمال القاضي يتحدث لـ دوت الخليج عن أزمة حزب النور مع فيلم أصحاب ولا أعز

/674729/الناقد-كمال-القاضي-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-أزمة-حزب-النور-مع-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

أثار فيلم أصحاب ولا أعز الجدل الساعات الماضية والذي تم عرضه خلال الأيام السابقة، واختلفت الآراء بشكل كبير حول الفيلم، وآدلى الناقد السينمائي كمال القاضي لموقع دوت الخليج العديد من التصريحات حول الفيلم، وكشف عن رأيه عن مهاجمة حزب النور للفيلم.

ويرصد لكم دوت الخليج تصريحات الناقد السينمائي كمال القاضي عن الفيلم وذلك خلال السطور القادمة.

الناقد كمال القاضي عن مهاجمة حزب النور للفيلم

صرح كمال القاضي أن الهجوم مرفوض قائلًا لـ دوت الخليج: ”الهجوم مرفوض احنا بنتفرج على العمل ونتفق معاه ونختلف حسب رغبتنا لكن مبدأ الهجوم منفصل تماماً عن فكرة النقد وممكن يبقي في مأخد على الفيلم لكن مفيش هجوم شخصي لأنه بيتناقض مع الحس النقدي”.

مآخذ الناقد كمال القاضي عن الفيلم

وتابع الناقد حديثه:”دايما عندي شكوك في جهات الإنتاج الغربي عشان بيحصل تركيز ع السلبيات وتعظم منه وتبالغ فيه وتكبير حجمه وابعاده، مثل فيلم ريش رغم انها حالة انسانية لكن شوهوها لكن كان في نوع من التعريض”.

وأردف: ”هي هي نفس المسألة الفكرة تمت تناولها في ١٨ فيلم وده الفيلم ١٩، لا ينفع نجتزي به هذا الأجتزاء من أزمة جنسية وشذوذ وتضارب في الأفكار يسيئ للشخصية المصرية والعربيه”. وأشار إلى آيه من القرآن الكريم وهي:«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا». وبعد الأقتداء بالآية الكريمة قال:”الانسان في معظم أحواله متوازن، المثيلة مش عندنا هي في الغرب بس وانتوا بتبشروا بيها وبتخلقوا النماذج المشوهة، الشخصية المصرية فيها عيوب بس فيها كتير من المزايا”. وعن الهجوم الذي تعرضت له علق:”الفنانة منى زكى جزء من العمل الإبداعي في حدود تصورها وقناعتها الدور مناسب”.

منى زكي تبعث رسائل دعم لنفسها

ونشرت الفنانة منى زكي صورة بها عدد من النصائح تجعل الإنسان قويًا، وذلك من خلال خَصِّية القص المصورة "story"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والصورة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتحمل عنوانًا يعني "ست خطوات زهنية يفعلها الأقوياء"، وعلقت عليها منى باللغة الإنجليزية أيضًا، وكتبت ما يعني "ملحوظة لنفسي".

وتضمنت هذه الصورة النصائح التالية:

1- الأقوياء لا يضيعون وقتهم في الحزن، ولكن يتخطون الصعاب.

2- هم يرحبون بالتغيير، ويغتنمون الفرص.

3- يظلون سعداء، ولا يضيعون طاقتهم في أشياء لا يقرون التحكم بها.

4- الأقوياء لطفاء، عادلون ولا يخافون من التعبير عن أنفسهم.

5- يجرؤون على المخاطرة المحسوبة.

6- الأقوياء يحتفلون بنجاحات غيرهم ولا يقلل منها.

انتقاد حزب النور لفيلم أصحاب ولا أعز

وكان النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قال أن مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي عن طريق استخدام ادواته الرقابية تجاه كافة الامور التي تحتاج للتدخل أو المجابهة، منوها ان منصة نتفلكس على الرغم من عدم سيطرتنا عليها إلا انها في حاججة إلى المواجهة لانها تخل بالمباديء العامة. و جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة ام بي سي مصر، موضحا أن مصر دولة اسلامية وبالتالي اي مسائل تناقض ثوابت الدين يجب ان يتم مجابهتها، موضحا أن الفيلم الذي يتم عرضه على منصة نتفليكس " أصحاب ولا أعز" يساعد في نشر الفسق والفجور ومخالفة تقاليد المجتع.

النائب أحمد حمدي تعليقا على فيلم اصحاب ولا أعز: الحرية لها سقف نلتزم بها

واوضح أننا نرفض نشر هذه الاخلاق، مطالبا بضرروة وجود تشريعات تجرم هذه الانحدار الاخلاقي الذي يدعو للمثلية الجنسية.

وتابع :" لا نريد ان يتعود المجتمع على هذه الامور الخاطئة مشيرا إلى أن الحرية يجب ان يكون سقف لها، حيث انه لا يوجد ما يدعى حرية مطلقة بالاسلام، لاننا ملتزمين بالضوابط التي تحددها الشريعة الاسلامية.

وأكمل ان الانفتاح الذي لا حدود له يؤدي إلى تفكك الاسر وشردها، موضحا ان المثلية منظر مقزز تأباه الانسانية بكل معانيها.