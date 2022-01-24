دفاع النواب تناقش تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري بحضور الدكتورة مايا مرسي

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ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

دوت الخليج

تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي

هذا ورفع منذ قليل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على ان يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من الموافقة على 18 مادة من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.