فريدة الشوباشي:«لو الهجوم على أصحاب ولا أعز صحيح منجبشى حرامى ولا تاجر مخدرات بالأفلام»

/674737/فريدة-الشوباشيلو-الهجوم-على-أصحاب-ولا-أعز-صحيح-منجبشى-حرامى-ولا-تاجر-مخدرات-بالأفلام

علقت النائبة فريدة الشوباشي عضو اللجنة التشريعية عن الهجوم الذي تم شنه ضد فيلم أصحاب ولا أعز والمطالبات بسحبه موضحة:" انا ضد المنع وأول أية في القران الكريم كانت أقرأ وليس أخرس، حيث أن المناقشة تؤدي إلى الاقناع وربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

دوت الخليج

وتابعت الشوباشي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج :" انا دائما أقول إقنعني ولا تقمعن، أنا ما شوفتش الفيلم ومنى ذكي فنانة عظيمة وقامت بادوار هامة في مسيرتها، وبالتالي الفن دروه ان يبرز الجانب الايجابي والسلبي ومن ثم الاتجاه إلى الايجابي والابتعاد عن السلبي.

فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج:دايما بقول "إقنعنى لا تقمعنى"

وأكملت الشوباشي أن الفن السابع من أهم أسلحة مصر حيث وبالتالي يتم استهدافة منوهة أن بداية الاستهداف جاءت عبر اعتزال عدد من الفنانانات بحجة التفرغ للعبادة مضيفة:" لو كلنا اتفرغنا للعبادة مين هيشتغل في الفن حيث ان المقصود في هذا الموضوع مصر وليس الفن.

فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج: الفن يبرز الجانب الايجابي والسلبي

ونوهت أنها عاشت في الستينات وكانت فترة مثالية، لان الفن يلعب دور خطير بشان غرس القيم ووالمباديء وترسيخها في المجتمع.

وتابعت: لو الهجوم على أصحاب ولا أعز صحيح «يبقى منجبشى لا حد حرامى ولا تاجر مخدرات بالأفلام».