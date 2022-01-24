/674738/نقابة-البترول-تهنئ-وزير-الداخلية-ورجال-الشرطة-بالذكرى-الـ-70-لاعياد-الشرطة

هنأ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس إتحاد عمال مصر ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى بالذكرى الـ 70 لاعياد الشرطة المصريه و الذكرى الحادى عشر لثورة 25 يناير، متوجها فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن العاملين بقطاع البترول بأسمى التهانى وأصدق التمنيات، بهاتين المناسبتين التاريخيتين.

وذكر محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ان رجال الشرطة المصرية تصدوا فى هذا اليوم منذ ٧٠ عاما للمستعمر البريطانى وأعلنوا ان سلاحهم هو عرضهم وبدلتهم الميرى هى شرفهم ولقنوا المستعمر البريطانى درسا لم ولن ينساه، و فى مثل هذا اليوم ايضا منذ ١١ عام قامت ثورة ٢٥ يناير و التى أكدت على وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، معربًا فيها عن خالص تهانيه لهيئة الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود بهذه المناسبة التاريخية التى تؤكد بكل جلاء ووضوح وصدق أسمى وأروع معانى البطولة والفداء والعطاء فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن وآمان المواطن.

نقابة البترول تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بالذكرى الـ 70 لاعياد الشرطة

وأكد جبران ان هذة كانت ومازالت هى عقيدة الشرطة المصرية التى نحتفل بعد أيام بعيدها تقديرا وتكريما لرجال الشرطة الذين يواصلون العمل ضد رؤوس الإرهاب والتطرف ويضحون بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وامان شعبها فتحية لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم من جميع أبناء الشعب المصرى بصفة عامة وقيادات واعضاء النقابة العامة والعاملين بقطاع البترول بصفة خاصة.