فريدة الشوباشي لـ"دوت الخليج": لو كلنا تفرغنا للعبادة مين هيشتغل

/674742/فريدة-الشوباشي-لـتحيا-مصر-لو-كلنا-تفرغنا-للعبادة-مين-هيشتغل

تواصل موقع دوت الخليج مع النائبة فريدة الشوباشي للتعليق على الهجوم الكبير الذي واجهه فيلم أصحاب ولا أعز قائلة:" انا ضد المنع وأول أية في القران الكريم كانت أقرأ وليس أخرس، حيث أن المناقشة تؤدي إلى الاقناع وربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

دوت الخليج

وأكملت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن الفن السابع من أهم أسلحة مصر حيث وبالتالي يتم استهدافة منوهة أن بداية الاستهداف جاءت عبر اعتزال عدد من الفنانانات بحجة التفرغ للعبادة مضيفة:" لو كلنا اتفرغنا للعبادة مين هيشتغل في الفن حيث ان المقصود في هذا الموضوع مصر وليس الفن.

فريدة الشوباشي: منى ذكي فنانة عظيمة

وتابعت :" انا دائما أقول إقنعني ولا تقمعني، أنا ما شوفتش الفيلم ومنى ذكي فنانة عظيمة وقامت بادوار هامة في مسيرتها، وبالتالي الفن دروه ان يبرز الجانب الايجابي والسلبي ومن ثم الاتجاه إلى الايجابي والابتعاد عن السلبي.

فريدة الشوباشي: الفن يلعب دور خطير بشان غرس القيم ووالمباديء

ونوهت الشوباشي أنها عاشت في الستينات وكانت فترة مثالية، لان الفن يلعب دور خطير بشان غرس القيم ووالمباديء وترسيخها في المجتمع.

وتابعت: لو الهجوم على أصحاب ولا أعز صحيح «يبقى منجبشى لا حد حرامى ولا تاجر مخدرات بالأفلام»