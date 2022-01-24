عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الجزائرى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الإثنين، بمطار القاهرة الدولى، الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثانى مصر فى زيارة عمل لمدة يومين.





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