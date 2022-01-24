الرعاية الصحية تشارك فى معرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث 2022

جدة - نرمين السيد - يصل وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى إمارة دبى، اليوم، للمشاركة فى معرض ومؤتمر الصحة العربى (آراب هيلث 2022)، والذى ينعقد بمركز دبى التجارى العالمى، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام)، فى الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يناير الجارى.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن مشاركة الهيئة فى معرض ومؤتمر آراب هيلث للعام الثانى على التوالى، يأتى فى إطار استضافة الحدث صناع القرار فى قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يهدف إلى جمع مجموعة واسعة من المتخصصين ومصنعى الرعاية الصحية تحت سقف واحد، لتسليط الضوء على أحدث التحولات والإنجازات فى مجال الرعاية الصحية الذى سيساعد فى بناء استراتيجية رعاية صحية مستقبلية.

وأضاف السبكى، أنه خلال المشاركة فى (آراب هيلث 2022)، تعتزم الهيئة استعراض التجربة المصرية الناجحة فى مجال التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقا لأهداف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إلى جانب استعراض إنجازات الهيئة وما حققته من ريادة خلال العامين الماضيين، فى نوعية الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة التى تم توفيرها للمتعاملين بأحدث التقنيات العالمية، والخدمات المتكاملة الطبية والسياحية لبرنامج (نرعاك فى مصر) للسياحة العلاجية، وكذلك استعراض إنجازاتها وخدماتها المتطورة فى التمكين الرقمى والحلول التقنية والتطبيقات الالكترونية فى توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة وآثارها الإيجابية فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وتابع، أنه من المقرر أيضا عقد لقاءات مع عدد من قيادات ومدراء هيئات الصحة فى المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات التى تقدم حلول ذكية فى التعامل مع الأزمات والكوارث والجوائح الطبية، مثل جائحة كورونا "كوفيد19"، وكذلك زيارة عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا والتحول الرقمى للخدمات الصحية فى إطار استراتيجية الهيئة بالإطلاع على تجارب فريدة فى الحلول التقنية الصحية وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية التى تحاكى مستقبل الرعاية الصحية لاستدامة تطبيق معايير عالمية فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

واستكمل، أنه خلال مشاركة الهيئة فى (آراب هيلث 2022)، سيتم عمل زيارات ميدانية للعديد من المدن الطبية المتطورة فى دبى والمجمعات الطبية المتكاملة، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع مركز الذكاء الاصطناعى بما يعزز جهود الهيئة فى استمرارية رقمنة الخدمات الصحية، ومواجهة التحديات فى القطاع الصحى ومتطلباته، وفق حلول رقمية تثرى جودة الحياة، وخطة الهيئة فى أن تحقق مركزا وطنيا للذكاء الاصطناعى فى المجالات الصحية، عن طريق الاستفادة منه فى تقييم جودة أداء الخدمات الطبية، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، وكذلك وضع خطط مستقبلية من أجل التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحى فى الدولة بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد أن المشاركة فى فعاليات معرض ومؤتمر (آراب هيلث) للعام الثانى على التوالى، إنما يبرهن على قدرة الهيئة على التنافسية والريادة العالمية فى القطاع الصحى أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة فى جميع القطاعات الأخرى، متابعا: تلك التنمية التى تقودها الدولة بثقة وتفاؤل بفضل الدعم الذى تقدمه القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى بما يبرهن على دور مصر الريادى وما أثبتته من قدرات استثنائية فى إحداث توازن بين الرعاية الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وفى ذات الوقت الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، وتقديم نموذج يحتذى به على المسارين الصحى والاقتصادى.

ولفت، إلى أن المشاركة فى (آراب هيلث) يعزز من مكانة الهيئة وسط المراكز العالمية المرموقة فى المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة، كما يسهم فى دعم توظيف إمكانات الهيئة التكنولوجية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية واستدامتها بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك زيادة فرص تبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على آخر المستجدات وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية، حيث ولا يزال (آراب هيلث) قلب الرعاية الصحية وأكبر ملتقى للمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر (آراب هيلث)، هو الأول فى المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار فى قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويا آلاف الزوار، ليس فقط من دول المنطقة العربية ولكن أيضا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية فى عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبى المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية فى منطقة الشرق الأوسط.