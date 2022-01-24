الإنتاج الحربى: نتكامل مع القطاع الخاص لتنفيذ مختلف المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم، خط إنتاج الصلب المدرع بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى)، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع والمسئول عن التصنيع العسكرى، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





أوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا المشروع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الصلب المدرع، مضيفاً أنه فور تلقى تلك التوجيهات بدأت وزارة الإنتاج الحربى من خلال (مصنع 100 الحربى) بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة التى تعد من الشركات الرائدة فى استخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الصلب وذلك للتصنيع المشترك للصلب المدرع من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن هذا المشروع يمثل إنجازاً كبيراً نظراً لأن الصلب المدرع يعتبر منتجاً إستراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات حيث واجهت الدولة المصرية بعض التحديات فى فترات سابقة لاستيراد هذا المنتج بالإضافة لارتفاع أسعاره، لذلك يعد قيام مصر بإتخاذ خطوات جادة نحو توطين هذه الصناعة هو حدث ضخم فمن خلاله سيتم الاكتفاء ذاتياً من الصلب المدرع المنتج بأكثر من سُمك ونتفادى أى حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له كما يحقق وفر للعملة الحرة التى كانت تستخدم لاستيراده من الخارج، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تطمح إلى تصديره للخارج وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية بما يساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وشدد على أن صناعة الصلب المدرع هى صناعة تتعلق بالأمن القومى للبلاد وأن حرص الدولة المصرية على إنتاجه يأتى فى ضوء الحرص على امتلاك القدرة لأن من يمتلك مفاتيح القدرة والقوة هو القادر على صنع السلام، لافتاً إلى أن ظهور هذا المشروع إلى النور كان تحدياً حقيقياً ولم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد جهد مضنى من مختلف المعنيين بتنفيذ المشروع.

وأكد الوزير "مرسى" على أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية كما أثرت على الأسعار، إلا أن تأثيراتها على القطاعات الصناعية فى مصر تم العمل على احتوائها بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 والتى ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على تلك القطاعات، بل وسطرت الدولة المصرية قصص نجاح خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة.

وقبيل التفقد تم عرض فيلم عن مشروع إنتاج الصلب المدرع والذى تم من خلاله استعراض أبرز تفاصيل المشروع وأهميته على لسان المهندسين المشاركين فى تنفيذه، كما تم تكريم عدد من المهندسين المتميزين الذين شاركوا فى التنفيذ.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربى هى الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وتذخر بآلاف من المهندسين والكوادر ذوى الخبرة والكفاءة فى مختلف المجالات إلى جانب إمتلاكها لإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متميزة ومعامل وماكينات تضاهى أحدث الماكينات والمعدات حول العالم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد الوطنى والحفاظ على الأمن القومى.