عاجل.. انطلاق التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك «مرجان-17»

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-17"، والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام، ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.





يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذلك تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحى، وتنفيد رماية سطح جو على هدف جوى، وتنفيذ تشكيلات إبحار.

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين فى أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين.