تركيب محطة استقبال بيانات الأقمار الصناعية بالقومية للاستشعار من البعد

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول تركيب محطة استقبال بيانات الأقمار الصناعية الأوروبية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك فى إطار التعاون "المصرى - الأوروبى – الإفريقى"، فى علوم تكنولوجيا الفضاء.





وأشار زهران، إلى أن هذه المحطة تعد أحد عوامل البنية التحتية لتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد، وتُمثل مصدرًا للبيانات الدورية المُتعددة لخدمة أغراض البحث العلمي، والمشروعات القومية والتطبيقية لخدمة المجتمع، موضحًا أن المحطة تتكون من مستقبل هوائى بقطر 3.7 متر، وتستقبل البيانات فى محيط التردد C، وبها عدد 3 أجهزة فائقة السرعة لتحليل البيانات.

وأوضح التقرير أن المحطة تستقبل العديد من بيانات الأقمار الأوروبية لأقمار سينتينال "1، 2، 3"، والتى يمكنها تغطية جميع الأماكن فى مصر والقارة الإفريقية، وتتيح خرائط لدرجات الحرارة فى الهواء والأرض ومعدلات الرطوبة وسرعة تجاه الرياح وارتفاع الأمواج والعديد من العوامل البيئية والمناخية، لافتًا إلى أن المحطة ستساهم أيضًا فى تعزيز الدور الذى تقوم به الهيئة فى دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على منطقة شمال إفريقيا ومصر.

وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق على حصول وكالة الفضاء المصرية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى جميع البيانات المُستخرجة من المحطة، واستخدامها فى كافة المشروعات القومية والتنمية المُستدامة وإتاحتها لأى جهة أخرى.

ومن جانبه، أضاف الدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة والباحث الرئيسى للمشروع، أن هذه المحطة هى بداية الانطلاق للهيئة فى تعميق العلاقة المصرية الإفريقية فى تطبيقات الاستشعار من البُعد، لخدمة أغراض التنمية بالقارة الإفريقية وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، مشيرًا إلى أن المحطة مُهداة من الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، من خلال مشروع "ناف كوست"، التى نفذته الهيئة كمشروع إقليمى لدول شمال إفريقيا لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد فى الدول الإفريقية وتطبيقاتها، لخدمة المجتمع فى البيئة الساحلية والبحرية، وإنتاج معلومات من شانها دعم عمليات التنمية المُستدامة، ومراقبة التلوث فى البحار، وتخريط بعض الأماكن لصيد الاسماك وخلق فرص عمل فى دول شمال إفريقيا.