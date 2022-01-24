إنفوجراف.. اشتراطات دخول الأراضى المصرية من المطارات والموانئ

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جددت وزارة الصحة تأكيدها على تطبيق عدد من الاشتراطات لدخول الأراضى المصرية من المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية حيث نشرت الوزارة "إنفوجراف" يتضمن الشروط والتى تتمثل فى :-
1- حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.
2- يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة.
3-وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.
4- بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) اذا كانت شهادة التطعيم أو PCR غير مطابقة للاشتراطات يتم عمل اجراء واحد من الثلاث (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) عند الوصول وفى حالة سلبيته يسمح بالدخول أما فى حالة ايجابيته يسمح بالعزل الذاتى لمدة 5 أيام فى فندق الإقامة ثم إجراء فحص وتجديد العزل اذا كانت النتيجة ايجابية.
5-يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام من PCR.
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