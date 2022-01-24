إنفوجراف.. اشتراطات دخول الأراضى المصرية من المطارات والموانئ

جددت وزارة الصحة تأكيدها على تطبيق عدد من الاشتراطات لدخول الأراضى المصرية من المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية حيث نشرت الوزارة "إنفوجراف" يتضمن الشروط والتى تتمثل فى :-

1- حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

2- يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة.

3-وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.

4- بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) اذا كانت شهادة التطعيم أو PCR غير مطابقة للاشتراطات يتم عمل اجراء واحد من الثلاث (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) عند الوصول وفى حالة سلبيته يسمح بالدخول أما فى حالة ايجابيته يسمح بالعزل الذاتى لمدة 5 أيام فى فندق الإقامة ثم إجراء فحص وتجديد العزل اذا كانت النتيجة ايجابية.

5-يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام من PCR.