الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون فور وصوله القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.
وكان البروفيسور عبد القادر بريش عضو البرلمان الجزائري والخبير الاقتصادي البارز أكد أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى القاهرة ينتظر منها الكثير خاصة فى تجاه تعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تربطها روابط تاريخية بين دولتين شقيقتين.
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