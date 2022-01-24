انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-17" والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.
يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحى وتنفيد رماية سطح جو على هدف جوى، وتنفيذ تشكيلات إبحار .
ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين فى أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى ”مرجان - 17” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.