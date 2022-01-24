/674745/الرئيس-السيسي-يستقبل-نظيره-الجزائري-عبد-المجيد-تبون-بمطار-القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار القاهرة شقيقه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.

دوت الخليج

البروفيسور عبد القادر بريش عضو البرلمان الجزائري والخبير الاقتصادي البارز، كان قد أكد أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى القاهرة ينتظر منها الكثير خاصة فى تجاه تعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تربطها روابط تاريخية بين دولتين شقيقتين.

وأشار البرلمانى الجزائرى إلى أهمية تحقيق المزيد من التوافق السياسى والتقارب الاقتصادى بين مصر والجزائر خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون سيكون لها نتائج مهمة على الصعيد السياسى فى توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا الجيوستراتيجية خاصة تفعيل مسار العمل العربى المشترك ودور الجامعة العربية، موضحاً أهمية توحيد الصف العربى فى ظل المتغيرات الدولية الراهنة.