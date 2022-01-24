/674751/برلماني-يهنئ-الشرطة-بعيدهم-عيون-مصر-الساهرة-على-أمن-وأمان-الوطن
هنأ محمد كمال موسي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، مؤكداً أن رجال الشرطة و رجال القوات المسلحة يمثلون عيون مصر الساهرة على أمن وأمان الوطن والمواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وقال محمد كمال موسي ، في بيان الاثنين، إن عيد الشرطة سيظل يذكرنا ببسالة رجال الشرطة المصرية وتصديهم فى هذا اليوم منذ 69 عاما للمستعمر ورفضهم تسليم سلاحهم وتلقينهم العدو درسا لا ينسى ، وخلد الشعب أبطاله البواسل.
برلماني يهنئ الشرطة بعيدهم: عيون مصر الساهرة على أمن وأمان الوطن
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة.
وشدد على ضرورة الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف، موجهًا التقدير والإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان.
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