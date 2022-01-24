/674752/وزيرة-الهجرة-حريصون-على-تنفيذ-التوجيهات-الرئاسية-بدعم-استراتيجية-الدولة-لتوطين-الصناعة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا باللجنة التنسيقية للمؤتمر، بحضور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، للاتفاق على الترتيبات النهائية للنسخة السادسة، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية ، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي تحمل عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» ويتم تنظيمها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

وقالت السفيرة نبيلة مكرم أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم.

مؤتمر التغير المناخي COP27

وزيرة الهجرة أكدت أن المؤتمر سيشهد جلسات تم تحديد محاورها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتي من بينها مناقشة سبل توطين صناعة السيارات، وتطوير صناعات الدواء، واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، بجانب العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

جهود علماء وخبراء مصر بالخارج

وأشادت الوزيرة بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، الذين بذلوا جهدهم وحرصوا على الإسهام بعلمهم في المشروعات القومية، وفي تحقيق انطلاقة قوية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030، وجهود بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة. وفي سياق متصل، أشاد المهندس هاني عازر، الرئيس الشرفي لمؤسسة «مصر تستطيع»، بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، وحرصهم على الإسهام في جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات، مثمنًا ما قطعته مصر في طريق التنمية في وقت قياسي.

تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين

وأوضح عازر أن المؤتمر سيسهم في تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين المتخصصين في مجال الصناعة بالخارج، وذلك في إطار علاقاتهم بالمؤسسات الصناعية الدولية الكبرى والقائمين عليها من الخبراء العرب والأجانب. وأضاف عازر أن إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أن جذورنا في مصر وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.