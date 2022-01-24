/674762/برلمانى-يهنئ-رجال-الشرطة-المصرية-لا-يستطيع-أحد-أن-ينكر-الدور-الوطني-والبطولي-الذي-يقدمونه

هنأ مصطفي محمود مصطفي ، عضو مجلس النواب ، عن حزب مستقبل وطن ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،وقيادات وضباط ،والعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير. 2022 هذه المناسبة التاريخية السعيدة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشاد النائب مصطفي محمود مصطفي برجال الشرطة والبطولات الفدائية التي يبزلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وشدد على دورهم في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب ، أن هناك العديد من البطولات التي سطرت بحروف من نور في سجل جهاز الشرطة لما قدموه وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الوطن والمواطن،

برلمانى يهنئ رجال الشرطة المصرية لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه

مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأثني ” محمود “على مجهودات الشرطة في كافة القطاعات، حيث إنهم لا يألون جهدا في خدمة بلدهم، لافتًا إلى أن الشرطة قدمت الكثير من الأبطال الشهداء في أكثر من موقع، حيث ضحوا بأروحهم من أجل مصر واستقرار مصر، وهم يعشقون ترابها، وتحية إلى روح الشهداء من رجال.

على جانب أخر هنأ أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا ، رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ 70، مؤكدا أن بفضل جهودهكم استطعنا القضاء على كل العناصر الخارجة على القانون ودحرها، وهي التي كانت تهدد أمن مصر واستقرارها”.

وأضاف “ الأحمر ”، في بيان صادر عنه اليوم الأثنين ، أن عيد الشرطة يعتبر عيدا لكل المصريين، لأنهم يفخرون بما حققه هؤلاء الرجال من إنجازات وتضحيات على مر الأزمنة، فاختيار يوم 25 يناير لم يكن وليد الصدفة، ولكنه جاء متزامنا مع توقيت قدمت فيه الشرطة تضحيات من أجل رفعة هذا الوطن.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن رجال الشرطة صمام الأمان لمصر وسلامها وأثبتوا على مر الأزمنة أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم العظيم، مضيفاً أن الإنجازات التى حققتها الشرطة المصرية جاءت من خلال رؤية وإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة، قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية.