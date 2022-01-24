/674754/لاول-مرة-جمال-نجم-البنك-المركزي-يوافق-على-منح-رخصة-لبنك ستاندرد-تشارترد-للعمل-في-مصر

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري عن أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر موافقته على منح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر لأول مرة.

وأضاف أن بنك ستاندرد تشارترد حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.

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وأوضح نجم أن ستاندرد تشارترد سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام القادم 2023.

جمال نجم: البنك المركزي يوافق على منح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر

وبحسب نجم فإن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصري.

وأوضح أن البنك سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، نظرًا لأن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصري سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.

رخصة عمل بنك ستاندرد تشارترد

وحصول بنك ستاندرد تشارترد على رخصة للعمل في مصر تعد أول موافقة بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم (قانون البنوك الجديد) الذي صدق عليه الرئيس في سبتمبر 2020.

وتأخذ البنوك العاملة في مصر رخصة عمل كشركة مساهمة مصرية أو رخصة فرع بنك أجنبي وتتيح الرخصتين للبنوك تقديم كافة الخدمات المصرفية المختلفة ولكن تختلف في بعض المحددات مثل الحد الأدنى لرأسمال وقيمة الرسوم وبعض الضوابط الأخرى.

ويضم الجهاز المصرفي 5 بنوك تأخذ رخصة عمل كفرع بنك أجنبي وهي سيتي بنك، والمشرق، والأهلي اليوناني، وأبوظبي الأول، والبنك العربي