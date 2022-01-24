النائبة ضحى عصى تتحدث لـ دوت الخليج عن طلبها الخاص بانتشار ظاهرة الكتب وقرصنة المصنفات..فيديو

/674749/النائبة-ضحى-عصى-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-طلبها-الخاص-بانتشار-ظاهرة-الكتب-وقرصنة-المصنفاتفيديو

قالت النائبة ضحي عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة في مصر تفشت ظاهرة تزوير الكتب وقرصنة المصنفات والتسجيلات الصوتية، مما أدي إلي الإضرار بصناعات كثيرة مثل صناعة النشر في مصر واهدار حقوق المؤلفين.

دوت الخليج

وأضافت عاصي، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن ذلك كان سببا واضحا لمراجعة بعض مواد قانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تسعي لتشديد العقوبة علي المزورين كنوع من الردع، فضلا عن عمل لجان علي مراجعة القيد لتأكيد قيد المصنفات وغيرها من الإجراءات التي تساعد علي الحد من ظاهرة قرصنة المصنفات الإبداعية.

وتابعت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: هناك مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرة، وهي مقترح تعديل المادة 181 التي تسعي لتشديد العقوبة للحد من القرصنة، مقترح تعديل المادة 184 تسعي لتمكين مكتبة الإسكندرية التابعة لرئاسة الجمهورية في إنجاز مشروع المحتوي الرقمي لمقتنياتها مع حظر الاستغلال لنسخ الإيداع، ومقترح بتعديل المادة 185 والتي تسعي لتشكيل لجنة قانونة بقرار من الوزير المختص لمراجعة قيد التصرفات الواردة علي المصنفات والإدعاءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

النواب يوافق على مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار فى المجموع

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

جدير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، كشفت أمام الجلسة العامة، أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.

وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.