تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك بعد الخسارة أمام المحلة بكأس الرابطة

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يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، أمام سيراميكا كليوباترا، في لقاء رابع جولات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى الزمالك هزيمة ساحقة، في بطولة كأس الرابطة المصرية، أمام غزل المحلة، في لقاء ثالث جولات البطولة.

وأدى طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

وكان الزمالك فاز بالأمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

الزمالك ويوسف أوباما

وكشف أن إدارة الزمالك سوف تبحث على عرض ليوسف أوباما لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة وأن الغرامة الموقعة على اللاعبين لن يتم التراجع عنها إلا في حال عودة النتائج من جديد للقلعة البيضاء.

تجاهل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة وذلك عقب حديث المدرب على عدم تجديد تعاقده حتى الأن مع القلعة الحمراء.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين قائلا: "إدارة الأهلي قامت بتفويض حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي بالحديث مع بيتسو موسيماني نظراً لانشغال الخطيب ببعض الأمور الهامة خلال الفترة الماضية، ونقل غالي للمدرب غضب المجلس بسبب التصريحات الأخيرة".

وتابع "حسام غالي طلب من بيتسو موسيماني عدم الحديث عن الأمور الخاصة داخل الؤتمرات الصحفية، وأن يكون التواجد من أجل الأمور الخاصة بالمباريات، وأن التجديد سيكون بعد كأس العالم للأندية".

حسام غالي

وواصل "تم الاتفاق على عدم الحديث نهائيا خلال الفترة المقبلة، مع نقل ثقة إدارة الأهلي بالمدرب، وأن النادي لا يفكر في رحيل موسيماني ولا توجد أي أزمة خلال الفترة الحالية".

واختتم "الخطيب طلب من محسن صالح مسح المنشور الخاص على تويتر وعدم الحديث عن أي أمور خاصة بهذا الأمر خلال الفترة القادمة وأن موسيماني كان غاضبا بسبب حديث رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء".