/674753/أميرة-أبوشقة-بطولات-الشرطة ملحمة-وطنية سجلت-في-صفحات-التاريخ-بحروف-من-نور

هنأت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة الـ 70 والتي تاتي في ذكري ملحمة وطنية قامت بها الشرطة المصرية، وبطولات سجلت في صفحات التاريخ بحروف من نور، وبرهنت علي بسالة وشجاعه الشرطة المصرية، وعلي القرار الجريء الذي اتخذه الزعيم الوفدي الخالد، وزير الداخلية أنذاك فؤاد باشا سراج الدين والذي أعلي فيه الثوابت والقيم الوطنية وضرب ضباط الشرطة أروع الأمثله في التضحيه والفداء.

دوت الخليج

وأضافت أبوشقة، في تصريحات لها اليوم، بأن القاصي والداني شاهد ماقدمته الشرطة المصرية علي مدار تاريخها الوطني المشرف في مكافحة الجريمة، وفي القضاء علي الإرهاب، ولها كل الفضل بجانب الجيش المصري في الأمن والأمان الذي نعيش فيه الآن، موضحة بأن تضحيات أبناء الشرطة وأرواحهم الذكية ودماؤهم الطاهرة، روت أرض الوطن لننعم بالأمن والاستقرار والازدهار .

أميرة أبوشقة: بطولات الشرطة ملحمة وطنية سجلت في صفحات التاريخ بحروف من نور

وتابعت أبوشقة، بأن التطور الكبير الذي اعتمدته الداخلية في الخطط والمناهج باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة ساهمت بشكل كبير في الكشف علي الجريمة، وكذلك تطوير أساليب البحث والتسليح والتدريب، والارتقاء بمنظومه السجون، وتفعيل حقيقي لحقوق الإنسان جميعها رسمت أروع صور التضحيه والفداء وساهمت في استقرار الوطن.

وقدمت أبوشقة، الشكر لكل الإدارات والقطاعات والأفرع بوزارة الداخلية وعلي رأسها، قطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام ومكافحة الجريمة وكافة أفراد علي الدور المهم الذي يبذلونه لتحقيق الأمن بأنحاء الجمهورية والتضحيات الغالية في سبيل رفعة وتقدم وطننا الغالي.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".