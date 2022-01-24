/674756/تشكيل-غينيا-أمام-جامبيا-في-دور-الـ-16-بأمم-إفريقيا

أعلن كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة جامبيا في مباراة دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب نابي كيتا قائد منتخب غينيا ولاعب وسط ليفربول الإنجليزي عن لقاء اليوم للإيقاف، حيث سيعوضه مومودو با كوناتي في خط الوسط.

تشكيل منتخب غينيا أمام جامبيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: سايدو سو – محمد كامارا - إبراهيما كونتي

خط الوسط: إبراهيما سيسيه – إيلايتش موريبا – أمادو دياوارا – مومودو با كوناتي – أجيبو كامارا

خط الهجوم: محمد بايو - مارتينيز كانتي

حكم مباراة غينيا وجامبيا

وأستقر الاتحاد الأفريقي بشكل كبير على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم مصري بالكامل، بداءاً من حكم الساحة حتى حكام غرفة الفيديو.

وسيكون أمين عمر سيكون الحكم الرئيسي، وسيتواجد الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمد معروف الحكم الرابع .

وفي غرفة الفيديو سيكون محمود عاشور حكم الفيديو ويعاونه أحمد الغندور كحكم مساعد للفيديو.

وتستضيف الكاميرون منافسات نهائيات بطولة كأس امم إفريقيا 2021، من التاسع من يناير الجاري، حتى السادس من فبراير القادم.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.