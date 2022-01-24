/674757/تألق-شيكابالا-وثلاثي-الفريق-في-مران-الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك تألق لافت لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم خلال تدريبات القلعة البيضاء استعداداً لمباراة سيراميكا كليوبترا، ضمن لقائات الجولة الرابعة بكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما تالق الثلاثي أيمن حفني ويوسف أوباما وعبد الرزاق سيسيه، مما اثنى عليهم المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وقام كارتيرون بعمل تقسيمة بين اللاعبين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر نادي الزملك بميت عقبة، شهدت خلالها تألق لافت للرباعي، استعداداً لمبارة سيراميكا كليوبترا.

تأهيل طارق حامد ومحمود عبد العزيز

وأدى طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

رسمياً مصطفى فتحي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي عن ضم مصطفى فتحي بشكل رسمي من الزمالك، بعدما كانت تعثرت المفاوضات مؤخراً.

وجاء انتقال مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم الزمالك كاش، يتحمل مصطفى فتحي منهم نصف مليون دولار، ليسهل اللاعب انتقاله للفريق السعودي.

وشهدت الأيام الماضية بعض المناوشات بين إدارة التعاون ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب إعلانه تفاصيل الصفقة وهو ما أغضب إدارة الفريق السعودي بجانب أيضاً بعض الشروط الذي وضعها الزمالك في عقد انتقال اللاعب.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".

وأكمل: " العلاقات المصرية بين مصر ودول العالم العربي على أفضل ما يرام، مش هنبوزها عشان صفقة لاعب".

وأردف: "أحمد جلال إبراهيم مضى عقد بيع اللاعب، ومصطفى فتحي مضى خلاص للتعاون".

وأختتم قائلاً: "رسالة إلى جماهير الزمالك، مصطفى فتحي صفحة واتقفلت، أرفض التنمر عليه نتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".