مسلسل الجسر الحلقة الاولى.. أحداث مليئة بالمغامرات

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عرض مسلسل الجسر الحلقة الاولى، حصريًا عبر منصة Shahid Vip. مسلسل الجسر الحلقة 1 من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويستعرض العمل الحالة التي وصل إليها العالم بعد سنواتٍ عديدة من سلسلة حروب، أدت إلى اختفاء الكثير من مظاهر الحياة.

دوت الخليج

مسلسل الجسر الحلقة الاولى

وتكشف مسلسل الجسر الحلقة الاولى شخصيات المسلسل والعالم الغريب الذي يعيشون فيه. ويبدو أن العمل سينال نسب مشاهدة عالية خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل الجسر الحلقة 1

يبدأ مسلسل الجسر الحلقة الاولى بالكشف عن شخصية نوح والذي يلعب دورها عمرو سعد، ويمتلك خبرة كبيرة في الكثير من الأشياء كونه كان يعمل مهندسًا قبل الكارثة، ثم نجد نوح يصطاد الضباع، وبدأ يصنع القنابل في مسلسل الجسر الحلقة الاولى، ويبحث جاهدًا عن الجسر، وهو المكان الوحيد المزعوم بأنه يضمن لك حياة مستقرة بدلًا مش حياة البادية والشوارع.

مسلسل الجسر الحلقة 2

وخلال مسلسل الجسر الحلقة 2 يكمن إصرار نوح على إيجاد الجسر هو ابنه ناجي والذي يلعب دوره يوسف أحمد صلاح،، فلا يريده أن يعيش في عالم غير آدمي.

مسلسل الجسر

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.

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أبطال مسلسل الجسر

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من تأليف وإخراج بيتر ميمي.