/674759/برلمانى-يهنئ-رجال-الشرطة-في-عيدهم-الـ-70--بفضل-جهودكم-أستطعنا-القضاء-علي-العناصر-الخارجة-عن-القانون

هنأ أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا ، رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ 70، مؤكدا أن بفضل جهودهكم استطعنا القضاء على كل العناصر الخارجة على القانون ودحرها، وهي التي كانت تهدد أمن مصر واستقرارها” ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف “ الأحمر ”، في بيان صادر عنه اليوم الأثنين ، أن عيد الشرطة يعتبر عيدا لكل المصريين، لأنهم يفخرون بما حققه هؤلاء الرجال من إنجازات وتضحيات على مر الأزمنة، فاختيار يوم 25 يناير لم يكن وليد الصدفة، ولكنه جاء متزامنا مع توقيت قدمت فيه الشرطة تضحيات من أجل رفعة هذا الوطن.

برلمانى يهنئ رجال الشرطة في عيدهم الـ 70 : بفضل جهودكم أستطعنا القضاء علي العناصر الخارجة عن القانون

وأشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن رجال الشرطة صمام الأمان لمصر وسلامها وأثبتوا على مر الأزمنة أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم العظيم، مضيفاً أن الإنجازات التى حققتها الشرطة المصرية جاءت من خلال رؤية وإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة، قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية.

على جانب أخر هنأ محمد كمال موسي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، مؤكداً أن رجال الشرطة و رجال القوات المسلحة يمثلون عيون مصر الساهرة على أمن وأمان الوطن والمواطنين.

وقال محمد كمال موسي ، في بيان الاثنين، إن عيد الشرطة سيظل يذكرنا ببسالة رجال الشرطة المصرية وتصديهم فى هذا اليوم منذ 69 عاما للمستعمر ورفضهم تسليم سلاحهم وتلقينهم العدو درسا لا ينسى ، وخلد الشعب أبطاله البواسل

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة.