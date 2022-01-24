/674760/تشكيل-منتخب-جامبيا-لمواجهة-غينيا-في-دور-الـ16-بأمم-إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب جامبيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة، غينيا في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة غينيا وجامبيا، في الساعة السادسة مساء، على ملعب ليمبي.

تشكيل جامبيا أمام غينيا:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

تصدر منتخب مالي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وخلفه جامبيا بنفس عدد الرصيد وتأهلاً معاً، كما صعدت تونس كأحسن ثالث، وجائت جزر القمر رابعاً بدون نقاط.

نتيجة مباراة جامبيا وتونس

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.

وفي شوط المباراة الثاني حاولت تونس أن تعدل النتيجة، وتسجل هدف الفوز، عن طريق عدة محاولات، ولكن نجح المنتخب الجامبي أن يحافظ على نظافة مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرزت جامبيا هدف قاتل أعطى لهم فوز غالي، عن طريق أبلي جالو بتصويبة صاروخية على يساتر حارس تونس.

حكم مباراة غينيا وجامبيا

وأستقر الاتحاد الأفريقي بشكل كبير على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم مصري بالكامل، بداءاً من حكم الساحة حتى حكام غرفة الفيديو.

وسيكون أمين عمر سيكون الحكم الرئيسي، وسيتواجد الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمد معروف الحكم الرابع .

وفي غرفة الفيديو سيكون محمود عاشور حكم الفيديو ويعاونه أحمد الغندور كحكم مساعد للفيديو.

وتستضيف الكاميرون منافسات نهائيات بطولة كأس امم إفريقيا 2021، من التاسع من يناير الجاري، حتى السادس من فبراير القادم.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.