/674761/ممثل-وزارة-الزراعة-للنواب-نعمل-طوال-الوقت-علي-توفير-الأسمدة-والحصول-على-الوعود-الكاملة-من-الشركات

أوضح الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ما تم توريده من حصة الأسمدة للمحصول الشتوى من الشركات ومصانع الأسمدة.

دوت الخليج

وأكد خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، أن هناك عمل طوال الوقت على التغلب على العقبات إن وجدت ووضع حلول سريعة من أجل توفير الأسمدة والحصول على الوعود الكاملة من الشركات ومصانع الأسمدة لتوريد باقى الحصص المنصوص عليها.

وأعلن ممثل وزارة الزراعة، أنه تم استلام 203 ألف طن حتى تاريخه من المصانع والشركات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إلى توزيع 2.3 مليون كارت ذكى على المزارعين، وسيتم إعدام 300 ألف كارت بعد عمل حصر دقيق للبيانات وهناك خطوات استباقية فى هذا الملف.

من جانبه طالب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برعة الانتهاء من منظومة الكروت الذكية قبل شهر أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء فى منتصف شهر مارس على سبيل المثال استعدادا لدعم المزارعين على الأرض وفقا لبيانات دقيقة ووصول الدعم لمستحقيه. أوضح الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ما تم توريده من حصة الأسمدة للمحصول الشتوى من الشركات ومصانع الأسمدة.

وأكد خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، أن هناك عمل طوال الوقت على التغلب على العقبات إن وجدت ووضع حلول سريعة من أجل توفير الأسمدة والحصول على الوعود الكاملة من الشركات ومصانع الأسمدة لتوريد باقى الحصص المنصوص عليها.

وأعلن ممثل وزارة الزراعة، أنه تم استلام 203 ألف طن حتى تاريخه من المصانع والشركات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إلى توزيع 2.3 مليون كارت ذكى على المزارعين، وسيتم إعدام 300 ألف كارت بعد عمل حصر دقيق للبيانات وهناك خطوات استباقية فى هذا الملف.

من جانبه طالب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برعة الانتهاء من منظومة الكروت الذكية قبل شهر أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء فى منتصف شهر مارس على سبيل المثال استعدادا لدعم المزارعين على الأرض وفقا لبيانات دقيقة ووصول الدعم لمستحقيه.