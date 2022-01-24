/674765/إسكان-النواب-تناقش-طلب-النائبة-رقية-الهلالى-بشأن-معاناة-الأهالى-من-وقف-مشروع-الإسكان-برى-سوهاج

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية الهلالى، بشأن معاناة المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الري بسوهاج (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان) من وقف تنفيذ المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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كما ناقشت أيضا عدم تخصيص التمويل اللازم لإنشاء عمارات الاسكان الاجتماعي المتوسط والمتميز بمركز ومدينة المنشأة – محافظة سوهاج، حيث أكدت النائبة رقية عبد العزيز الهلالى، أن المواطنون المشاركون بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الرى بسوهاج، وهو مكون من أحد عشر عمارة سكنية بواقع 450 وحدة سكنية من إيقاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المشروع وسحبه من المقاول ورفضت الهيئة مد مدة التنفيذ إلا بعد إعادة التسعير بالسعر الحالى رغم تنفيذ نسبة حوالى 30%من المشروع وقت الإيقاف وبعد أن عانى المشاركون من مشاكل الانتظار والتوقف لفترات طويلة جدا بسبب الإجراءات الإبتدائية والترسية والظروف العالمية لفيروس كورونا.

أكدت على أن هذه الأوضاع أدت إلى ضياع حقوقهم المالية والقانونية فى حق الحصول على وحدة سكنية غير هادفة للربح بغرض السكن فيها وبذلك أصبح المتضرر الوحيد من معاقبة الجمعية أو المقاول المنفذ لتجاوزهم مدة التنفيذ هو المشاركون وأصحاب الوحدات السكنية التى انتظروها لمدة تزيد عن اثنا عشر عاما وبعد أن قاموا بسداد مبلغ وقدرة حوالى 40مليون جنيه حتى تاريخه الإيقاف.

إسكان النواب تناقش طلب النائبة رقية الهلالى بشأن معاناة الأهالى من وقف مشروع الإسكان برى سوهاج

وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أكد أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتوافق مع صحيح القانون حيث القدرة على الإنجاز يواجهها سنوات من التسهيلات إلا فى حالات القوة الجبرية التى تمنع من مواصلة العمل، مطالبا النائبة بتقديم مبررات قوية عملت على تعطيل أداء الجمعية والمقاول يتم الإعتماد عليها لتقديم تسهيلات، وهو الأمر الذى اتفق بشأنه النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان.