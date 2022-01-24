/674767/صبورة-السيد-تهنيء-رجال-الشرطة-بالذكرى-70-وتؤكد-ضربوا-أروع-الأمثلة-في-الدفاع-عن-الوطن

هنأت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ووزارة الداخلية وقياداتها والعاملين بها ، بمناسبة الذكرى 70 للاحتفال بعيد الشرطة، مشيرة إلى أن تضحيات رجال الشرطة يشهد بها الجميع وأصبحت نموذج فريد في العطاء والتضحية بالنفس من أجل رفعة الوطن ضد أي عدو أو قوة غاشمة تريد العبث بمقدرات الشعب المصري.

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وأضافت السيد، في بيان لها اليوم، أن جهود وزارة الداخلية ورجالها البواسل لم تتوقف، بل زادت في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر وتربص قوة الشر في الداخل والخارج، موضحة ان نعمة الأمن والاستقرار الذي ننعم بها بفضل وجود وحماية وعيون ساهرة أقسمت على الدفاع عن الوطن.

صبورة السيد تهنيء رجال الشرطة بالذكرى 70.. وتؤكد ضربو أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن

وأشادت صبورة السيد، بتوسيع مشاركة العنصر النسائي في المنظومة الشرطية وفتح الكليات المتخصصة أمامهن لتوسيع دورهن الأمني، وهو ما يأتى مواكبة من وزارة الداخلية للتوجه العام للدولة ومواكبة للتطور الطبيعى للمجتمع، وأن تكون السيدات جزء لا يتجزأ من جهاز الشرطة وهذا هو الهدف المنشود من ذلك ويؤدين دورهن جانب إلى جنب مع زملائهم الرجال بنفس القوة والحماسة.

وأشارت السيد، إلى أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثال في الدفاع عن الوطن وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه من أجل الحفاظ على سلامة الوطن وحماية كل ذرة تراب تحت مظلته، الأمر الذي يتطلب من الشعب المصري تقدير هذا الدور البطولي والتعاون معهم من أجل دفع مسيرة الوطن للأمام.