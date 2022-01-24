/674769/صناعة-النواب-توصي-بإنشاء-مجمع-صناعي-بأسيوط

دوت الخليج

مجمع صناعي باسيوط

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المقدم من النائب الحسيني عيسى جبريل، بشأن إنشاء مجمع صناعي بمحافظة أسيوط يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل للشباب وخلق التنافسية بين المنتجين والموردين.

وقال النائب مقدم طلب الاحاطة ، ما نحتاجه ونطالب به إنشاء مجمع صناعي لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل .

وقال النائب محمد حمدي موسي ، ان زراعة الرومان يخرج من وراءها ما يقرب من ٣٠ صناعة الان ان هناك إهمال واضح بشأن هذه الصناعة، طالبا بإنشاء مجمع صناعة لصناعة الرومان فقط، قائلا: الحكومة لازم تقعد وتسمعنا .

وافاد النائب مصطفي بدران، انه رغم جودة منتج الرومان بأسيوط الا انه يتم رميه بالشوارع دون الاهتمام الي الفائدة منه، موضحا ان صناعة الرومان قتلت بحثا من ٢٠ سنة.

وعلق حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان صناعة نشاط غذائي وكل ما يندرج تحته هو نشاط غذائي موجود بجميع المجمعات ، مضيفا ان إنشاء المجمعات الصناعية تحتاج الي تكلفة عالية مواصفات خاصة باشتراطات محددة ، مشددا ان الطريق لإنشاء مجمع صناعي من خلال مبادرة حياة كريمة.