/674770/عبد-الوهاب-خليل-الاحتفال-بعيد-الشرطة-يجب-أن-يكون-قدوة-للشباب-في-حب-الوطن-في-ظل-حروب-الجيل-الرابع
هنأ النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكافة قيادات وزارة الداخلية والعاملين بها وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، متمنياً دوام التوفيق والسداد لمصر والاستقرار والأمان والخير والسلام.
دوت الخليج
وأكد خليل، في تصريحات له اليوم، أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن، فضلًا عن إستلهام القدوة والنموذج في التضحية وحب الوطن الذي يجب أن يقتدي به شبابنا خاصة في ظل حروب الجيل الرابع ومحاولات البعض التأثير على هويتهم الراسخة وإنتمائهم لوطنهم.
عبد الوهاب خليل :الاحتفال بعيد الشرطة يجب أن يكون قدوة للشباب في حب الوطن في ظل حروب الجيل الرابع
وأشار خليل، أن الحفاظ على مقدرات وتراب وطننا الغالي مصر دفع ثمنه الالاف من الشهداء على مر العصور، لذلك يجب على جموع الشعب المصري بذل مزيد من الجهد والعمل باخلاص لنستكمل خطواتنا نحو تحقيق التنمية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر في مرتبة تليق بها بين الأمم.
وأعرب "نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن" ، عن تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته
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