/674744/الثروة-المعدنية-إنشاء-شركة-مصريه-لصك-واعتماد-الذهب-المصري-داخل-مصر-بختم-الكود-الدولي-9999

اكد خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنيه ، ان الدولة المصريه بصدد انشاء اول شركة مصريه للاستفادة من موارد الذهب المصري ، لتحويل المحتوي المحلي الي العالميه ، وذلك بمنع اعتماد الذهب المصري خارج مصر ، وتوفير اعتمادة داخل الدولة المصريه ، بختم الكود الدولي 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة ، وذلك بالتزامن مع انشاء اول مصفاة للدهب بمرسي علم .

دوت الخليج

اعتماد الذهب المصري داخل مصر بختم الكود الدولي 9999

واضاف الششتاوي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي ..... ان الدولة بدات منذ اغسطس الماضي في دراسات الجدوي وتم مخاطبه الشركات للتعاون معها في انشاء شركة مصريه لاعتماد الذهب المصري ، مع امكانيه احضار الذهب من الدول الشقيقه لتكريرة واعتمادة داخل مصر ، موضحا بان الوزارة لديها خطه للاستغلال للثروات المعدنيه وخاصة في البحر الاحمر وغارب ومرسي علم ، وتم اجراء مناقصة في هذا الشان واختيار الافضل فيها علي اساس القيمه المضافه.

وطالب النائب حمادة الجبلاوي كيل لجنة الطاقة بجدول زمني وخريطه كاملة باماكن الذهب للطرح علي المستثمرين ، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن اماكن التي يتم البحث فيها ، حتي لانكرر اخطاء منح مايزيد علي 80 كيلو متر للبحث عن الذهب وفي النهايه تترك للدهابه يبحثون فيها بدون اساس مدروس .

ورد الششتاوي ان قبل المناقصه الخاصه بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي ، ولدينا باكدج كامل عن المساحات المتاحه موضحا ان التعاقدات تتم بصورة استكشافيه بمعني ان النسب لاتكون محدده ويتم عمل حساب الريسك ، بالاضافه الي ان خطة التطوير محافظة البحر الاحمر لها منها نصيب الاسد 80 % من مشاريعنا في التعدين لمحافظة البحر الاحمر ، وكذلك هناك خطه للنظر ف يمجمهع الفوسفات الموجود منذ ودود الانجليز للاستفاده منه بعد التاكد من اهميه قيام صناعة في هذا المكان .

من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الاحاطه بضرورة اعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا وعمل مصنع لفصل الصحخور ومصنع لرفع خام الفوسفات حيث توجد ملايين الاطنان من النفايات وتحتاج الي معالجه .

وطالب عطيه بوضع جدول زمني لهذه التساولات لامكانيه حلها واستغلال الاعماله الموجوده من ابناء المحافظه والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب ، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.