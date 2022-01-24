مدبولى: نلتزم بالعمل مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم، فى المنتدى الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، تحت عنوان "بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص فى مواجهة تحديات المناخ".





وخلال كلمته، تقدم مدبولى بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية على عقد هذا الحوار بين مصر والولايات المتحدة، فى هذا التوقيت المهم الذى تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة لمؤتمر الأطراف COP27، وقيادتها للعمل المناخى العالمى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة فى هذه المجالات، ومتطلعا إلى بناء شراكة مستمرة فى هذا الصدد خلال الفترة القادمة.

وفى هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى بعض الجهود التى تبذلها الحكومة مؤخرا، لافتا إلى أنها ساهمت بشكل كبير فى تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، والتى تضمنت إصلاح السياسات، وإدخال قوانين وتشريعات جديدة وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة، وتطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021-2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء فى مجالات إدارة النفايات، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وأضاف أنه تم أيضا إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، والذى يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفى لتعميم ملفات المناخ والبيئة فى السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدى إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدى لتغير المناخ.

وتابع: "كل هذه الاجراءات ليست سوى بعض الجهود التى بذلتها الحكومة فى السنوات القليلة الماضية، والتى بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الأمريكى لتجسيد هذه السياسات الطموحة فى مشروعات وبرامج من شأنها أن تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى ذات الوقت مواجهة تغير المناخ".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تولى أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ، ومن ثم، سارعت لتحمل مسئولية استضافة مؤتمر الأطراف COP27، وقيادة الزخم العالمى فى مكافحة تغير المناخ، لافتا إلى أن مصر تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف، بما فى ذلك الولايات المتحدة، للبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، والمضى قدما نحو تحويل ما تبقى من هذا العقد الحاسم إلى عقد يتسم بالتنفيذ وسد الفجوات على جميع الأصعدة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن يساهم هذا الحوار فى إدراك المنافع المتبادلة التى يمكن أن تحققها مصر والولايات المتحدة، من خلال العمل معا لمواجهة تغير المناخ، ودفع المزيد من الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة فى مصر، داعيا المشاركين إلى تحديد المجالات الواعدة، والتحديات التى يجب العمل على إيجاد حلول مبتكرة لها.

وفى الختام، شدد مدبولى على ضرورة العمل معا، اليوم وليس غدا، لمواجهة تغير المناخ بشكل أفضل، وتقديم نموذج جيد وقابل للتنفيذ، للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP27.