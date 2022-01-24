وزيرة الهجرة مهنئة بعيد الشرطة: كل التحية لحراس الوطن

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة: "كل التحية لرجال الشرطة حُرّاس الوطن الذين يذودون عنه دائمًا بالغالى والنفيس ويقدمون أرواحهم فداء لمصر". وتابعت: "كل عام ومصرنا الحبيبة بقوة وسلام ننعم فى خيرها ونحيا فى أمنها.. كل عام وأنتم بخير".

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