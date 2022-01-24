مصر تعزى ليبيريا فى ضحايا حادث التدافع

جدة - نرمين السيد - وأودى الحادث بحياة العشرات من بينهم العديد من النساء والأطفال، وقدمت مصر خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وتؤكد مصر، حكومة وشعبا، على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية ليبيريا الشقيقة فى هذا الظرف الأليم.