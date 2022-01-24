وزير الخارجية: دعم الدول النامية ضرورة لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن قمة المناخ "كوب 26" فى جلاسكو بنت تطلعات كبيرة للحد من الانبعاثات الكربونية وغيرها، وبالتالى سيتم البناء على تلك التطلعات، والتى ناقشتها القمة مع الدول المعنية والأعضاء، خلال قمة المناخ فى شرم الشيخ "كوب 27" من خلال التشاور مع كافة الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة خلال لقاء أدارته سوزان كلارك رئيس الغرفة الامريكية بواشنطن، بمشاركة جون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ، وخلال انعقاد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، والذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "بناء الزخم إلى COP27 للأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ".

أضاف سامح شكرى أن لمجتمع الأعمال دور فى التغيرات المناخية من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما أنه لابد من تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية خاصة الدول النامية .

أوضح إنه من المهم أن يتم تمويل الدول النامية تأكيدًا على مصداقية الدول المتقدمة ولتحقيق التنمية المستدامة لبقية الدول ولمواجهة التحديات أيضا.

كانت غرفة التجارة الأمريكية، قالت إنه: نظرًا لأن مصر تستضيف رسميًا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في عام 2022 ، ونظراً لدورها كقائد في أكبر منطقة منتجة للطاقة في العالم، سيركز هذا المنتدى على الطرق التي يمكن للحكومات والقطاع الخاص العمل من خلالها معًا للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحدي المناخي عبر الاقتصاد.

كما سيسعى المنتدى إلى بناء الزخم للمناقشة العالمية المؤدية إلى COP27 مع التركيز على مساهمة ودور القطاع الخاص في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.