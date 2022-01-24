الناقد نادر عادلي لـ دوت الخليج: "أصحاب ولا أعز مميز ومصطلح السنيما النظيفة خلقه الإخوان والسلافيين"

/674768/الناقد-نادر-عادلي-لـ-تحيا-مصر-أصحاب-ولا-أعز-مميز-ومصطلح-السنيما-النظيفة-خلقه-الإخوان-والسلافيين

بعد موجة من الانتقادات والغضب التي هاجمت فيلم أصحاب ولا أعز، كشف الناقد نادر عدلي عن رأيه في الفيلم، من الجانبين الفني والأخلاقي، وأوضح رأيه بالنسبة لتصرف نقابة المهن التمثيلية مع هذه الأزمة وما يشابهها.

دوت الخليج

رأي الناقد نادر عدلي في فيلم أصحاب ولا أعز

قال الناقد الفني نادر عدلي، في تصريحاته لـ دوت الخليج أن فيلم "أصحاب ولا أعز"، يمكن تجزئته لنصفين من ناحية المعالجة وكتابة السيناريو، حيث أن النصف الأول يشوبه بعض من الرتابة؛ بسبب زيادة الحوار دون تنوع، فهو مفتقر للأحداث، مما يدع مجالًا للملل لدى الجمهور، أما عن النصف الآخر من الفيلم فهو مليئ بالأحداث التي تشعل حماس الجمهور وتجذب أنتباهه بشكل كبير.

وتحدث نادر عدلي عن النواحي الفنية لفيلم أصحاب ولا أعز، وأشاد بمخرج العمل وسام سميرة، خاصًة وأن هذا الفيلم هو التجربة الأولى لوسام، وأكد على تميز الأداء الإخراجي للفيلم، رغم أنه يدور في مكان واحد محدود، وأعرب عدلي إعجابه بالإضاءة وزوايا التصوير على مدار كل مشاهد الفيلم، وأشار إلى أن الديكور جيد وحركة الممثلين داخل كدرات التصوير ملفتة.

نادر عادلي يُشيد بأبطال أصحاب ولا أعز

أثنى نادر عادلي على أداء أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، وقال أن الممثلين السابعة "شديدي التميز"، حيث قدم كل منهم دوره بشكل مميز وتلقائي.

الهجوم على فيلم أصحاب ولا أعز منهج

أستنكر عدلي من الهجوم المبالغ فيه الذي تعرض له الفيلم من قبل بعض من السياسيين والإعلاميين والفنانين، وأن الفيلم بنفس القصة ونفس الأحداث والشخصيات، تم أنتاج 19 نسخة منه، وتقوم النرويج بعمل النسخة العشرين حاليًا، ولم يتم مهاجمة أي من النسخ السابقة كما هُجمت النسخة العربية، فرد الفعل السريع على الفيلم من قِبَل عدد من أهم الإعلاميين في مصر، بعد أقل من 24 ساعة من عرضه، ولمدة تزيد عن مدة الفيلم نفسه يبدوا "مريبًا"، فوصف ما حدث أنه "دعايا مدهشة" جعلت الشعب المصري كل يشاهد الفيلم.

قضية المثلية الجنسية في فيلم أصحاب ولا أعز

تحدث نادر عدلي على أن قضية المثلية الجنسية موجودة في العالم كله، ولا علاقة لها بتقدم أو تخلف الدول، ولكنها مشاكل في الهرمونات والطبيعة الجسدية لبعض الناس، فهو مرض لابد العلاج منه، وتم طرحها في كل النسخ السابقة للفيلم ولم تلقى هذا القدر من المعارضة، خاصة وأن الفيلم لم يناقشها على أنها شيء محمود، بل بالعكس.. أستنكر كل الأبطال هذا الوضع، فلم يروج فيلم أصحاب ولا أعز للمثلية، ولا دعى لإنتشارها.

نادر عادلي عن الخيانة الزوجية والألفاظ الخارجة في الفيلم

ذكر نادر عادلي أن قضية الخيانة الزوجية مطروحة معظم أفلام السنيما المصرية بأشكال مختلفة، وقال:"من بين 3000 فيلم عملناهم في مصر، هنلاقي 2900 فيلم فيهم خيانات زوجية".

وأشار عدلي إلى أن فيلم "أصحاب ولا أعز" لا يحتوي على ألفاظ خارجة أو مسيئة، وأن أكثر لفظ يمكن أن يزعج بعض الناس هو لفظ متداول في المكتمع المصري بين كل طبقاته.

نادر عادلي عن مشهد منى زكي

صرح الناقد نادر عادلي بأيه عن المشهد الذي أثار الجدل وخلق موجة من الغضب ضد الفنانة منى زكي، وقال: "الإيحاء بأن منى زكي عملت مشهد جنسي دا سذاجة وهبل"، وأضاف أن هذا "تلكيك لمهاجمة الفيلم".

سبب الضجة التي حققها الفيلم المثير للجدل من رأي نادر عادلي

أوضح الناقد نادر عادلي أن موجة الغضب العنيفة التي واجهت فيلم "أصحاب ولا أعز"، تؤكد أننا مازلنا نعيش في فترة الإخوان والسلافيين، وقال:"الكلام اللي بيتقال كله على السوشيال ميديا أو برامج التوك شو عن السينما النظيفة"، وأستكمل"على أساس أن السنيما اللي أتعملت في الفيلم دا غير نظيفة"، وأضاف عادلي أنه هذا التعبير خلقته جماعة الإخوان المسلمسن والسلافيين، وكل من هاجم الفيلم بحجة "السنيما النظيفة" يحملون نفس الفكر، ويُعيدونا لأكثر من 20 عام مضت، حيث أننا نناقش التحرر الفكر والإبداعي، وتعجب قائلًا:"إلى هذه الدرجة هذا المجتمع متجمد!".

بيان نقابة المهن التمثيلية

ولما سُئل نادر عادلي عن بيان نقابة المهن التمثيلية، وهجوم الجمهور لها، قال:"النقابة هي اللي حطت نفسها في هذا الوضع"، وأشار أن السبب يرجع لقضايا مثل شطب حلا شيحا من النقابة منذ عدة أشهر، فور طلبها حذف مشاهدها في فيلمها الأخير "مش أنا"، فأصبحت النقابة مطالبة بأن تتعامل مع منى زكي بعد أزمة الجمهور معها، وأضاف:"الخوض في المشكلة ببيان فقط، دون التوضيح ما هو الفن، ما يقدمه للمتلقي، ستظل المشكلة قائمة"، والأزمة ليست في بقاء الفنان عضوًا في النقابة أو حذفه.

أزمة الفن في مصر

قال نادر عادلي أن المشكلة تكمن في عدم وجود المثقف أو المفكر الذي يسطيع التصدي لمثل هذه الحملات بشكل واعي، بيه درجة من الإستيعاب، والإعلام المصري لا يُتيح الفرصة للمفكرين في هذا المجال للخروج والتواجد على الشاشة لتصحيح المفاهيم.