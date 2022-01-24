رئيس عربية النواب: بنتعلم من النائب عماد سعد حمودة الكثير..ودائما ما يتحرك بالعقل«فيديو وصور»

/674775/رئيس-عربية-النواب-بنتعلم-من-النائب-عماد-سعد-حمودة-الكثيرودائما-ما-يتحرك-بالعقلفيديو-وصور

شارك النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن معاناة المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الري بسوهاج (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان) من وقف تنفيذ المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،عدم تخصيص التمويل اللازم لإنشاء عمارات الاسكان الاجتماعي المتوسط والمتميز بمركز ومدينة المنشأة – محافظة سوهاج.

واكد رئيس عربية النواب، إنه بالرغم من وجوده كعضو فى لجنة الشئون العربية، الإ أن وجوده مؤقتا بلجنة الإسكان اليوم مشيرا إلى أنه تعلم فى الأساس خلال عضويته بلجنة الاسكان الكثير من النائب عماد سعد حمودة، مشيدا بالأخلاق والرازنة التي يتمتع بها النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنة، واستخدام العقل فى حل المشكلات التي ترد إلى اللجنة، مضيفا” عماد بيه يتمتع بالأدب والأخلاق والاحترام والعقل والاسلوب”.

دوت الخليج

رئيس عربية النواب يشارك فى اجتماع إسكان النواب

وأشاد رئيس عربية النواب، بأداء الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق العامة، صاحب الحلول المنطقية والواقعية ، مضيفا” لومفيش حل عن الدكتور عباس مش هتلاقية”.

كما ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تمكين جمعية الإسكان للعاملين بمحافظة بني سويف من استلام قطعة الأرض المشتراة والثابتة بعقد بدل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من تحرير عقد المبادلة بين الطرفين.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخـي، بشأن عجز مستثمري مدينة العبور عن القيام بأي توسعات باستثماراتهم القائمة لعدم توفير أراضي صناعية لهم بمدينة العبور في الخطط المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.