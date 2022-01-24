/674776/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-أكل-حقوق-المطلقات-ليس-من-الشهامة-والرجولة

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، من أكل حقوق الناس لأنها تعتبر أمانة سيحاسب العبد عليها يوم القيامة، مضيفاً: " ليس من المروءة ان تهان المرأة، مينفعش مطلقة متخدش حقها، مش مروءة الحاضنة متخدش حقها".

دوت الخليج

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: أكل حقوق المطلقات ليس من الشهامة والرجولة

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "مش من الرجولة التى امتدحها القرآن فى تصرفات الصحابة، مينفعش رجل يظلم زوجته ولا ينفع يسيبها تقف فى الطوابير، كل دى أمانات هتحاسب عليها يوم القيامة".

دوت الخليج يرصد تعليق رمضان عبد المعز بشأن الكلمة الطيبة واثرها

برنامج لعلهم يفقهون

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "الكلمة الطيبة صدقة، تلاقى الناس تيجى فى الاخر تقول لربنا رجعنا عشان نتصدق، واحنا الكلمة الطيبة صدقة، ومش بنعملها، وتلاقي اللى يقولك انا لسانى جامد فى الحق، يعنى سليط اللسان، طبعا بنقول له هذا دليل على وجود مرض فى القلب، سلاطة اللسان لا تدافع عن الحق ".

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الازهر الشريف، ان سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا ان الإيمان لا يستقيم الا باستقامة القلب واللسان، لافتات إلى ان اللسان هو طريق الجنة أو النار.