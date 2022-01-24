الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري المحترفين لكرة اليد

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حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 31/30، ضمن مباريات الجولة الاثلثة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واُقيمت المباراة في صالة محمد حسن حلمي في نادي الزمالك بميت عقبة، وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث كان كلاً منهما يريدان الفوز، حتى حسمها الزمالك في الأخير بفارق هدف بعد إثارة كبرة بينهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 14، يحتل بهما صدارة جدول الترتيب.

ويستكمل الزمالك تدريباته غداً دون أي راحة، استعداداً للقاء سبورتنج بالجولة الرابعة من دوري المحترفين، الذي سيقام بالأسكندرية يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءاً.

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

وخرج مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك من المحلة وأعلن بأن هناك لاعبين سيتم عرضهم للبيع، بجانب خصم 250 ألف جنية من كل لاعب، مع خصم نصف شهر من راتب المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

رسمياً مصطفى فتحي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي عن ضم مصطفى فتحي بشكل رسمي من الزمالك، بعدما كانت تعثرت المفاوضات مؤخراً.

وجاء انتقال مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم الزمالك كاش، يتحمل مصطفى فتحي منهم نصف مليون دولار، ليسهل اللاعب انتقاله للفريق السعودي.

وشهدت الأيام الماضية بعض المناوشات بين إدارة التعاون ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب إعلانه تفاصيل الصفقة وهو ما أغضب إدارة الفريق السعودي بجانب أيضاً بعض الشروط الذي وضعها الزمالك في عقد انتقال اللاعب.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".