/674783/إسكان-النواب-تناقش-طلب-النائب-محمد-رجب-عبدالعظيم- بشأن-أزمة- جمعية-الإسكان-ببني-سويف

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تمكين جمعية الإسكان للعاملين بمحافظة بني سويف من استلام قطعة الأرض المشتراة والثابتة بعقد بدل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من تحرير عقد المبادلة بين الطرفين.

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واستعرض النائب محمد رجب عبد العظيم، مؤكدا على أنه تم تحرير عقد اتفاق لتوصيل المرافق فى التسعينات وحتى الآن لم يتم استلام الأرض أو توصيل المرافق". فيما علق وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط، قائلا: "الكلام مظبوط منذ تقريبا 30 عاما، وهناك توجيهات من الوزير بحل الموضوع".

وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى، بشأن عجز مستثمرى مدينة العبور عن القيام بأى توسعات باستثماراتهم القائمة لعدم توفير أراض صناعية لهم بمدينة العبور فى الخطط المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إسكان النواب تناقش طلب النائب محمد رجب عبدالعظيم بشأن أزمة جمعية الإسكان ببني سويف

وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط، هناك طلب كبير على المناطق الصناعية بمدينة العبور، وهناك منطقة صناعية بالعبور الجديدة، وفيما يخص مدينة العبور يتم الآن مراجعة الأرض المخصصة وفى حال ثبوت عدم استغلالها وفقا لما هو منصوص سيتم سحبها وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين من جديد.

وتابع معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط: "هناك عدد من الأولويات بشأن منح الأراضى تتمثل الأولوية فى منح الأراضى للمصانع المجاورة للأراضى فى حال رغبتهم فى ذلك من أجل عمل توسعات، بالإضافة للصناعات التى تتطلبها الدولة، وأخيرا من يدر للدولة عملة صعبة وذلك لتحقيق المنفعة العامة".