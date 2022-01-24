/674785/خلعت-سروالها-فزلزل-العالم-مادلين-مطر-تسخر-من-منتقدي-أصحاب-ولا-أعز-بطفل-يتجمد-من-البرد

علقت الفنانة اللبنانية مدلين مطر، حول اهتمام مواقع التواصل الاجتماعى حول مشكلة الفيلم "أصحاب ولا أعز"، ولم يهتموا بالمشاكل الانسانية التى يعيشها العالم العربي.

دوت الخليج

مادلين مطر وتعليقها على منتقدي الفيلم

ونشرت مدلين مطر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة لطفل يبكى على أرض مغطاء بالثلج الابيض قائلة: "خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي وتحركت الأنظمة لإتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزددتوها وموضوع ما بده هلقد".

وتابعت: "لكن أن يتجمد طفل من البرد وأخر ينام وأمعاءه فارغة لا يستحقون أى تحرك أو زلزال على مواقع التفاهة الإجتماعية".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".