/674787/نقل-النواب-ترجأ-مناقشة-مشروع-قانون-بمنح-التزام-بناء-وتطوير-محطة-الحاويات-الثانية-تحيا-مصر1

أرجات لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد، في اجتماعها اليوم ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج1) بميناء دمياط ، لبعض الاخطاء القانونيه بين العقد والقانون .

دوت الخليج

وقال النائب المستشار علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان مشروع القانون عليه ملاحظات من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدوله ، ولابد ان يتم الرد عليها قبل بدء مناقشة مشروع القانون. واكد المستشار علاء عابد، ان اللجنة لديها ٣١ ملاحظة علي مشروع القانون، بالاضافه للملاحظات قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدوله، مؤكدا انه من الاهمية ان يخرج مشروع القانون بشكل قانوني حرصا علي مصلحة الاجيال القادمة ولا يكون به عوار لاننا جميعا هنا في خدمه الشعب المصري. ومن جانبها اكدت هدي عطية، مساعد وزير النقل ، للنقل النهري، مدي اهمية مشروع القانون لمصر، وللاجيال القادمه، وانه تم استيفاء جميع الاوراق وتم ارسالها لمجلس الوزراء ، وسيتم ارسالها للجنه بخطاب رسمي.

نقل النواب ترجأ مناقشة مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير محطة الحاويات الثانية دوت الخليج1

واوصت لجنه النقل والمواصلات بضرورة ، بخطاب رسمي من الجهة المختصة بالرد علي ملاحظات اللجنه ، باستفتاء الملاحظات التي ذكرتها اللجنه ، وقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدوله ، علي مشروع القانون.