ننشر كلمات أغنية هيثم شاكر الجديدة يأذيك حيث طرح النجم هيثم شاكر أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم يأذيك، وتنتمي أغنية يأذيك إلي اللون الدرامي، ولهذا يبحث الجمهور عن كلمات أغنية هيثم شاكر الجديدة يأذيك.

دوت الخليج ينشر كلمات أغنية هيثم شاكر الجديدة يأذيك

كلمات أغنية هيثم شاكر الجديدة يأذيك

يإذيك ويرضى بجرحك

ويسيبك في الحزن تعيش

يإذيك وتستحرم تعبك يرسى على مفيش

تستنى عليه وتقول هيفوق

وان مرة فكرت تعاتبه تطلع محقوق

يإذيك وترسم بسمة على جروحك تداريها عليه

يإذيك وتكدب على روحك وتشوف بعنيك

تفضل تديه وتجمل فيه

وتقول فيه حاجة لو اتعمليت جايز ترضيه

هاتهون عليك نفسك هاتهون عليه برضه

كان لك حياة قبله وفيه حياة بعده

الخير ماجاش منه يبقى بلاش منه

أغنية يأذيك هيثم شاكر

ونشر هيثم شاكر أغنية يأذيك، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية عدد من المشاهدات الكبير فور طرحها حتي الان، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع يحيى يوسف، جيتار مصطفى اصلان، فلوت مينا جبريال، والمنتج المنفذ فادي صبحي، فوتوغرافيا شريف مختار، وهي من إنتاج شركة شرقي برودكشن، وسوشيال ميديا بابلو سكواد.

أخر أغاني هيثم شاكر

وكانت أخر أعمال هيثم شاكر أغنية تحمل اسم لما تحس، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية عبر قناته الرسمية بـ يوتيوب. أغنية لما تحس من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومهندس الصوت هاني محروس، وعازف الناي والكولة محمد عاطف، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف الإيقاع أحمد عيادي، وعازف الوتريات حسن سعيد.

كلمات أغنية لما تحس

لما تحس إنك مش فارق إمشي وسيب

عمر البعد ما كان متصنف أصلا عيب

وياك تيجي في يوم على نفسك تتحمل وتعاقب قلبك

بكرة هييجي حد يحبك كله نصيب

لما تحس إنك مش فارق إمشي وسيب

عمر البعد ما كان متصنف أصلا عيب

وياك تيجي في يوم على نفسك تتحمل وتعاقب قلبك

بكرة هييجي حد يحبك كله نصيب

والأيام هتجيب لك حقك بكرة هييجي الدور

واللي ما حسش مرة بقيمتك هييجي لك مكسور

هيشوفك عايش متهني وهو بيبكي عليك

والصفحة اللي إنت هتقفلها إنسى ما تفتحهاش

إوعى تضيع عمرك ثاني عشان حد ما يسواش

خليك بس مع اللي يحبك واللي تمسك بك

لما تعيش أيامك كلها تدي وبس

عمرك كله يضيع ويروح من غير ما تحس

إتعود واتعلم تنسى وبعد جمد قلبك وإقسى

الدنيا بخير وأهي مليانة ناس بتحس

لما تعيش أيامك كلها تدي وبس

عمرك كله يضيع ويروح من غير ما تحس

إتعود واتعلم تنسى وبعد جمد قلبك وإقسى

الدنيا بخير وأهي مليانة ناس بتحس