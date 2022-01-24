/674795/مرثا-محروس-الدولة-تهدف-لتعزيز المهارات-والقدرات-الإبداعية-والرقمية-لدي-المواطنين

دوت الخليج

كما صرحت "وكيل لجنة الاتصالات" أن تدريب حوالي ٣٠٠٠ مواطن من أبناء محافظة بني سويف يعكس إهتمام أجهزة الدولة في بناء شخصية مصر الرقمية وشددت علي تصىريح السيد الوزير الدكتور عمرو طلعت حول اختيار محافظة بني سويف لتكون مقرا أساسيا لصناعة الإلكترونيات قائلة يتم وضع أليات لتفيذ الخطة الإستراتيجية التنموية علي مستوي الدولة مؤخرا تم تطبيق نظام شحن الأوراق الحكومية في محافظة بور سعيد والان يتم تنفيذ عدة مشاريع في محافظة بني سويف تستهدف التطوير قلبا وقالبا حيث من المقرر أنه سيتم تدريب نسبة كبيرة من الشباب الخريجين علي المهارات الإلكترونية في المحافظة وسيتم إنشاء مصنع لتصنيع التابلت للوزارة فبالتاكيد هذا سوف يعزز من وضع المحافظة ويجب أن نشيد بدور وزارة الاتصالات وجهود سيادة الوزير في دعم المرأة للتمكين من خلال مبادرة "قدوتك" التي أطلقتها الوزارة لمساندة المرأة وتوجيهها إلكترونيا وتنمية المهارات لإطلاق مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة.

مرثا محروس: الدولة تهدف لتعزيز المهارات والقدرات الإبداعية والرقمية لدي المواطنين

وأضافت "نائبة البرلمان" جهود الدولة في مجال التكنولوجيا فعال بإشادة العالم وسعيدة بتكريم مصر في المعرض الدولي للطوابع في الإمارات العربية حيث كانت مشاركة متميزة عكست الهوية الثقافية المصرية واختتمت قريبا سوف نشهد نتائج جهود جمهورية مصر الرقمية .