مدبولى: توجيهات من الرئيس بالعمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الاثنين، مع رؤساء وممثلى المجالس التصديرية؛ بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، وقال "أبلغت الرئيس السيسى بأنه سيتم عقد اجتماع بحضوركم، وكلفنى بتوجيه التحية لكم".

ووجه مدبولى الشكر لهم على الطفرة التى تحققت فى معدل نمو الصادرات المصرية خلال العام الماضى، حيث تخطت الصادرات المصرية 32 مليار دولار، وهى خطوة جيدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار.

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها؛ من أجل تحقيق هذه المستهدفات، كما سبق أن نفذت الحكومة مطالبكم بخصوص عدد من الملفات، أهمها صرف المتأخرات التصديرية؛ لأن الدولة تستحق أن نبذل جميعا أقصى جهودنا من أجل تحقيق تلك المستهدفات.

وطالب رئيس الوزراء رؤساء ومسئولى المجالس التصديرية بأن تكون لديهم "روح المغامرة"، قائلا: "توسعوا فى إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم".

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة لتأكيد جميع المصدرين أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة كان لها الفضل فى زيادة صادراتهم، لافتة إلى إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين؛ بهدف وضع مستهدفات للمجالس التصديرية المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التى طرحها المصدرون، وسيتم العمل على تلبية هذه المطالب من خلال الوزارة، أو الوزارات الأخرى المعنية.

وفى ضوء ذلك، استعرضت الوزيرة موقف القطاعات التصديرية المختلفة، وجهودها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 13 قطاعا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولاسيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

من جانبهم، توجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المستمر بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق مطالب عديدة للمصدرين.

وفى هذا السياق، استعرض رؤساء وممثلو المجالس التصديرية عددا من المطالب التى يرون أنها تسهم فى زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها وجود أسطول بحرى يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع فى الشحن الجوى، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية فى الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة فى الدول الأفريقية.

وأكدوا، فى الوقت نفسه، ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجى للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم فى الترويج لصناعاتنا المختلفة التى نتميز بها.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المجالس التصديرية مقترحا بأهمية تنظيم مؤتمر، على غرار المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى 2015، بحيث يتم دعوة جميع مسئولى الصناديق العقارية على مستوى العالم، مع أهمية تنظيم زيارات ميدانية لهم فى مشروعاتنا العقارية الكبرى المنفذة حاليا، وهو ما سيسهم فى تنشيط الصادرات العقارية بوجه عام.

وتضمنت مقترحات مسئولى المجالس التصديرية ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابى واسع.

وطالبوا بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع محافظ البنك المركزى بشأن عقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولى المجالس التصديرية.

وأعرب مسئولو المجالس التصديرية عن أن لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، فى ضوء ما نشهده حاليا من تطور ملحوظ فى مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشروعات تتضمن تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتطبيق الرى الحديث، فضلا عن مشروع "مستقبل مصر"، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، التى سيكون لها تأثير إيجابى كبير على زيادة حجم الصادرات الزراعية، على وجه الخصوص، مشيرين كذلك إلى أن مصر حققت نقلة كبيرة فى زراعة التمور، وهو ما يتطلب إحداث نقلة كبيرة موازية فى نشاط التعبئة والتغليف بهدف التصدير، مضيفين أنهم سيعملون من جانبهم على مواكبة كل هذا التطور المذهل، انطلاقا من الإمكانات المتوافرة لديهم لتحقيق الزيادة المنشودة فى الصادرات.

وفى ختام الاجتماع، وجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية الشكر للحكومة ولرئيس الوزراء على ما يتم عقده من اجتماعات متتالية تستهدف بحث مطالبهم، والسعى للاستجابة لها، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية، التى تم تنفيذها فى ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام فى ردها للمصدرين، تؤكد حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.