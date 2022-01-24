/674803/مجلس-إدارة-نادي-الشيخ-زايد-يهنئ-رجال-الداخلية-والشعب-المصري-بعيد-الشرطة

قدم مجلس إدارة نادى الشيخ زايد برئاسة المحاسب أحمد عبد الباقي بخالص التهنئة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الشرطة المصرية والشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة الـ70 ، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

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وأشاد المحاسب أحمد عبد الباقي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، بجهود أبطال الشرطة المصرية البواسل والنجاحات الكبيرة التي حققوها في مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة، والإرهاب والإرهابيين بصفة خاصة، مؤكدين أن تاريخهم حافل بالبطولات والعطاءات، مشيدا بالدور البارز الذي يقومون به في سبيل حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على تمسكها.

مجلس إدارة نادي الشيخ زايد يهنئ رجال الداخلية والشعب المصري بعيد الشرطة

وأضاف عبد الباقي أن نادي الشيخ زايد مؤسسة رياضية اجتماعية دورها التفاعل مع جميع المناسبات الوطنية ومشاركة الدولة في كل محفل من أجل ترسيخ مفهوم رد الجميل والعرفان بما بذله رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

وثمن الكاتب الصحفي، هشام سلطان عضو مجلس إدارة النادي، التضحيات العظيمة التي يقوم بها رجال ونساء هيئة الشرطة المصرية البواسل وتقديم أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن ولرفعته، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

وأعلنت الدكتورة سحر حمدي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة النشاط، عن احتفال نادي الشيخ زايد الخميس المقبل، بهذه الذكرى، سيتم خلالها تكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة، عرفانا بالجميل للشهداء منهم، وتقديرا للدور الذي تقوم يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة على حد سواء، لترسيخ الأمن والأمان، واستكمالا للجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس فيها.

وأفادت الدكتورة سحر حمدي، عضو المجلس، والمشرف على تنظيم الاحتفالية، أن الاحتفال هذا العام سيكون له طبيعة خاصة، تكريما لأسر الشهداء واعترافا لهم بأنهم في القلب دائما، وسوف تخرج الاحتفالية بشكل يليق باسم النادي ومن ينالون التكريم.

ويحتفل الشعب المصري بهذه المناسبة التاريخية المهمة التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، ويواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم .