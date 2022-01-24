جاهزية جميع أفراد بعثة منتخب مصر لمباراة كوت ديفوار بعد إعلان مسحات كورونا

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خضعت بعثة منتخب مصر إلى مسحة كورونا أمس الأحد وذلك استعدادا لمباراة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

سفير مصر بالكاميرون: أتمنى أن يتدرب منتخب مصر على ملعب جابوما لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص قبل مباراة كوت ديفوار

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".

مسحة كورونا منتخب مصر

وزاد "سيكون هناك 300 مشجع من مصر قادمين يوم المباراة هذا بالإضافة للجالية المصري في الكاميرون، سيكون لها تواجد بشكل كبير، ونبحث عن تذاكر الدرجة الأولى لإراحة الجماهير".

وتابع "لا أحب الحديث عن الأجواء في الكاميرون حاليا وأرى أن اللاعبين سوف يكون هناك تواجد جيد منهم خلال المباراة القادمة، ولديهم القدرة والرغبة في عبور هذه المرحلة الهامة للغاية".

سفير مصر بالكاميرون: التاريخ يساند مصر قبل مواجهة كوت ديفوار.. وملعب جابوما تم تجهيزة بشكل جيد

أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون أن الجميع ينتظر مواجهة الفراعنة أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2021.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "المواجهات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار تصب في مصلحة الفراعنة والجميع ينتظر هنا هذه المباراة ولدي ثقة بأن يكون الفوز في صالح منتخب مصر والأهم الثقة في لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة والتركيز الشديد".