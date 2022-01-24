/674798/نقابة-المهن-التمثيلية-تقاضي-اليوتيوبر-أحمد-وجيه-بتهمة-الإساءة-لفيلم-أصحاب-ولا-أعز

تسبب فيلم "أصحاب ولا أعز" في العديد من الانتقادات، ليتكلم بعض صناع المحتوى عن العمل الذي رآه البعض أنه يتكلم عن قضايا اجتماعية والأخر شاهده أنه مخالف للقيم الاجتماعية، وتحركت نقابة المهن التمثيلية بأول رد قانوني لها ضد اليوتيوبر أحمد وجيه، بسبب أتهامه وإساءته لبعض الفنانين.

دوت الخليج

نقابة المهن التمثيلية تدافع عن فيلم “أصحاب ولا أعز”

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، برفع دعوي قضائية برقم، وحمل رقم 137602 سنة 2022، ضد اليوتيوبر أحمد وجيه لنشروا الشائعات أخبارا كاذبة عنهم، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، ويعاقب عليها بالمواد 308 و 307 بقانون العقوبات.

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".