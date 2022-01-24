/674799/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-غينيا-وجامبيا-بأمم-إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين منتخبي غينيا وجامبييا، في لقاء جمع بين الطرفين في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا..

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد المباراة على إهدار المنتخب الغيني، على العديد من الفرص في المباراة، والأكثر خطورة، في النصف الأول من اللقاء، ولكن بدون إي نتيجة إيجابية.

ويغيب نابي كيتا قائد منتخب غينيا ولاعب وسط ليفربول الإنجليزي عن لقاء اليوم للإيقاف، حيث سيعوضه مومودو با كوناتي في خط الوسط.

تصدر منتخب مالي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وخلفه جامبيا بنفس عدد الرصيد وتأهلاً معاً، كما صعدت تونس كأحسن ثالث، وجائت جزر القمر رابعاً بدون نقاط.

تشكيل جامبيا أمام غينيا:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

تشكيل منتخب غينيا أمام جامبيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: سايدو سو – محمد كامارا - إبراهيما كونتي

خط الوسط: إبراهيما سيسيه – إيلايتش موريبا – أمادو دياوارا – مومودو با كوناتي – أجيبو كامارا

خط الهجوم: محمد بايو - مارتينيز كانتي

نتيجة مباراة جامبيا وتونس

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.

وفي شوط المباراة الثاني حاولت تونس أن تعدل النتيجة، وتسجل هدف الفوز، عن طريق عدة محاولات، ولكن نجح المنتخب الجامبي أن يحافظ على نظافة مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرزت جامبيا هدف قاتل أعطى لهم فوز غالي، عن طريق أبلي جالو بتصويبة صاروخية على يساتر حارس تونس.

حكم مباراة غينيا وجامبيا

وأستقر الاتحاد الأفريقي بشكل كبير على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم مصري بالكامل، بداءاً من حكم الساحة حتى حكام غرفة الفيديو.

وسيكون أمين عمر سيكون الحكم الرئيسي، وسيتواجد الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمد معروف الحكم الرابع .

وفي غرفة الفيديو سيكون محمود عاشور حكم الفيديو ويعاونه أحمد الغندور كحكم مساعد للفيديو.